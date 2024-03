(Di lunedì 25 marzo 2024) Come quelle che potrebbero costituire la misteriosa materia oscura, ma anche altre che ancora non conosciamo e che potrebbero contribuire a risolvere alcuni dei problemi del Modello Standard

Il Cern ha approvato un esperimento per la ricerca di particelle nascoste - Il Cern ha approvato la costruzione di una nuova struttura progettata per ospitare l’esperimento Search For Hidden Particles (Ship), una collaborazione internazionale che, si legge in una news ...wired