Il caso Decaro-Emiliano è il metaverso del Pd | la narrazione che confonde il reale…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ci sono cascati tutti. Dire una cosa e poi pentirsene: di casi ne è piena la storia della comunicazione politica. E così, “sono stato frainteso” per anni è stato il porto rifugio della politica, la exit strategy per la dichiarazione che suscita polemica, fatta nei tempi e nei modi sbagliati. Ci sono cascati tutti, compreso Romano Prodi, il professore: correva l’anno 2005 e si parlava di Pacs, ve li ricordate i pacs? Insomma, all’epoca l’apertura di Prodi alle unioni civili il salsa dem irritò le stanze vaticane, lontani i tempi in cui proprio i diritti lgbtq+ sarebbero diventati la vera religione di partito. Prodi disse “sono stato frainteso”, aggiungendo pure il carico emotivo: “Ne sto soffrendo tantissimo”. Nel 2023 fu frainteso il presidenteStefano Bonaccini, sul fermare gli sbarchi: bestemmia nella chiesa Pd. Ma la marcia indietro non ha colore né ...