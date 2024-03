Il capitano Pesaresi è imprescindibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roberto 6,5: sempre sicuro Scheffer 6,5: meno travolgente del solito in attacco, ma convince in copertura Marini 7,5: prestazione senza sbavature Tomba 8: una roccia invalicabile per i granata Beu 7: sta crescendo, lo dimostra anche stavolta Gambini 7,5: è il faro della Vigor, preciso e versatile in tutte le fasi Capezzani 8: un altro gol pesantissimo, è definitivamente tornato Baldini 6,5: i suoi polmoni nel finale sono preziosi Kerjota 7,5: inventa, cerca il gol, a volte si innervosisce, ma è difficile trovargli difettiD. 8,5: sblocca la gara, segna il rigore della sicurezza, tiene alta la squadra.Broso 8: segna 2 splendidi gol in 20 minuti, quando vede la sua ex squadra si scatena Belleello 6,5: ci mette grinta e fisico, l’errore davanti a Guerrieri però è da matita rossa ...