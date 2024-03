Il calendario Playoff | si inizia mercoledì | sfida contro Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) È chiaro adesso il quadro dei. Si cominciacon Siena-, riedizione della semifinale 2021 che vide la vittoria dei Tucani per 3-1., pur perdendo a Reggio Emilia, è rimasta al sesto posto approfittando della sconfitta casalinga di Porto Viro con Prata di Pordenone. Gara2 è in programma a Pasquetta, alle 18, mentre l’eventuale gara3, con il fattore campo a disposizione di chi ha la testa di serie migliore, si giocherà domenica 7 aprile. Ildeiè stato rivisitato dalla Lega (originariamente gara3 era giovedì 4): le semifinali andranno dal 10 al 17 aprile, la finale dal 21 al 28. I precedenti in stagione fra Siena esono uno a testa: in entrambi in casi laè stata vinta al tiebreak dalla ...