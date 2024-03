Il calcio italiano a lutto | morto Ambrogio Pelagalli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilè a! E’ad 84 anni, uno dei giocatori più amati del Milan negli anni Sessanta. Nato a Pieve Porto Moroine (Pavia) il 15 febbraio 1940, era cresciuto calcisticamente nel Dagrada Manzoni, un settore giovanile collegato alla squadra rossonera. Il suo primo contratto con il Milan l’ha firmato all’età di 14 anni, assieme al suo compagno e grande amico Giovanni Trapattoni. In serie A ha disputato 235 partite realizzando 6 gol; 139 le sue presenze in B. Nel Milan spesso era schierato a centrocampo, al fianco di Gianni Rivera, ma anche in difesa. Oltre al club rossonero, in serie A ha militato anche nelle fila di Atalanta e Roma, in B nel Taranto e in C con il Piacenza. Finita la carriera di giocatore, è diventato allenatore guidando anche il ...