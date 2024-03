Il bonus colonnine riparte e vale fino al 20 giugno

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 25 marzo 2024) Buone notizie per tutti gli appassionati del mondo dei motori elettrici!al 20, avrete il tempo di richiedere ilcon il quale potrete permettervi di acquistare e installare una colonnina per la vostra auto elettrica da installare vicino alla vostra impresa, casa o qualsiasi esigenza abbiate! Come era già reso noto da diverso tempo, l’Unione Europea vuole abbandonare il motore endotermico e iniziare ad abbracciare totalmente quello elettrico a pro della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. I motori endotermici non saranno più prodotti dopo il 2035 e per questo stanno cercando di promuovere quanto il più possibile il motore elettrico e spingere i clienti ad abbracciarlo, sostituendo così i motori a combustione interna. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha reso ...