Il 60% del fabbisogno da fonti rinnovabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) NEL 2023 IL GRUPPO si è contraddistinto come ’leader di sostenibilità’ nella classifica annuale di Statista e Sole24Ore. Garofalo Health Care ha rivolto da sempre particolare attenzione ai temi di sostenibilità, trasparenza, compliance, etica e responsabilità, valori che il gruppo considera alla base del prezioso patrimonio “intangibile“ costituito dalla propria reputazione, dalla propria storia e dall’insieme dei principi che caratterizzano l’agire di un’azienda che opera in un settore particolarmente sensibile come quello della salute e della cura della persona. Dal 1° gennaio 2024 fino al 2028, il 60 % delenergetico del gruppo verrà soddisfatto dadi energia 100%grazie a uno storico accordo con Iren. Grande attenzione viene posta anche alle tematiche di parità di genere: le donne rappresentano ...