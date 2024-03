Il 28 | 29 e 30 marzo Pasqua al Centro Commerciale Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Marcianise. È arrivata la primavera ed è già tempo di. E allora quale modo migliore per festeggiare la rinascita se non aprendo e gustando un ottimo uovo di cioccolata? Detto fatto! Ildi Marcianise, in provincia di Caserta, sta preparando meravigliose sorprese per festeggiare insieme la. Il 28, 29 e 30dalle 12 alle 20 le piazze delaccoglieranno tutti, grandi e piccini, per celebrare insieme questa ricorrenza e regalare divertimento e dolcezza. Piazzadalle 12 alle 20 diventerà un vero labirinto e tutti i piccoli ospiti saranno invitati a partecipare alla caccia al tesoro. I più temerari vinceranno dolci ovetti di cioccolato e incontreranno la nostra mascotte Bunny. Mentre in piazza ...