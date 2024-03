ICY SUBZERO | fuori ora il videoclip di “I CAN FLY” | il nuovo singolo disponibile in radio e in digitale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 25 marzo 2024) ICYora 25 marzo 2024 ildi “I CAN FLY” che è iline indi un banger gangsta rap. Andiamo a scoprirne di più. Il“I can fly” di IcyICYora 25 marzo 2024 ildi “I CAN FLY” che è iline in. Con “I CAN FLY” (Columbia Records/Sony Music Italy) ICYè tornato in grande stile. E con un banger costruito sull’autocelebrazione e sugli stereotipi più potenti del gangsta rap. ...