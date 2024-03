IA | Meloni | ‘grandi opportunità ma va governata | è tema G7 a guida Italia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è una grande occasione che nasconde grandi rischi”, e se da un lato occorre “sviluppare l’Ia, perché su questa tecnologia non possiamo rimanere indietro”, dall’altra è necessario, a “livello globale”, “evitare che, se non, l’intelligenza artificiale abbia degli impatti che possono essere anche molto pesanti sul nostro futuro”, ad esempio “nel mercato del lavoro”. Così la premier Giorgia, a Campobasso per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.L’Ia “è uno dei temi che l’Italia porta alla Presidenza del G7, perché su queste materie la governance non può essere nazionale: penso che sia giusto da una parte sviluppare le tecnologie, dobbiamo essere avanti rispetto ai tempi. Dall’altra parte chiaramente” va portato avanti un “lavoro ...