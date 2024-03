I trofei degli Azzurri in mostra Dal ’Mundial dell’82’ a Wembley

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Rivivere la finale dei Mondiali del 1982 è ora possibile, grazie a un visore che riporta alla memoria personale una memoria collettiva. L’anno in cui l’Italia vinse la coppa del mondo. Insieme a questo simbolo che unisce amanti dello sport e non solo, da oggi e fino a martedì nel palazzo Municipale è possibile ammirare tanti cimeli legati alla Nazionale di Calcio con “Sfumature di Azzurro”,itinerante del Museo del Calcio di Coverciano ora esposta a Ferrara. In occasione della partita della Nazionale di Calcio Under 21 Italia-Turchia allo stadio Paolo Mazza (in programma domani), il Comune di Ferrara ospita le Coppe del mondo originali del 1982 e del 2006, oltre a quella dell’Europeo del 2020, e altrivinti dalla nostra Nazionale. "Ferrara è una bellissima città e siamo particolarmente felici di aver portato qui questa ...