I programmi in tv oggi | 25 marzo 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Canale 5 Grande Fratello. Guida aiTv della serata del 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Millennium – Quello che non uccide. Assoldata dallo scienziato Franz Balder, la hacker Lisbeth Salander deve recuperare un programma informatico letale. Riesce nell’impresa ma diventa il bersaglio di un’organizzazione criminale. Su Rai Movie dalle 21.10 Duello all’ultimo sangue. La gang di Slayton rapisce la fidanzata di Ben Warren, un reduce della guerra di ...