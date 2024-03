I precedenti Poche gioie in terra ligure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ inutile girarci troppo intorno. Quando un tifoso dell’Ascoli pronuncia il nome La Spezia la mente torna inevitabilmente a quella incredibile gara del 9 febbraio del 2013. La squadra bianconera allenata da mister Massimo Silva e posizionata in graduatoria a ridosso dei playoff dopo 14 punti totalizzati in sei partite, perse una partita impossibile e quello fu l’inizio della fine. In triplo vantaggio con Zaza, Feczesin e Fossati l’Ascoli subì al 10’ della ripresa la rete dell’ex Mirco Antenucci e poi nell’ultimo quarto d’ora di gara ecco la tripletta di Sansovini per il rocambolesco 4-3 finale. Una sconfitta che provocò un duro contraccolpo alla squadra che, nonostante l’apporto del capocannoniere Simone Zaza, scivolò in classifica fino alla traumatica retrocessione in Lega Pro. A parziale conforto il 23 maggio 2016 arrivò a La Spezia un prezioso pareggio 0-0 che fu sufficiente ai ...