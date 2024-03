I ponti della finanza Così Cina e Usa provano a stringersi di nuovo la mano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Premessa, il film è di quelli già visti. Era il 15 novembre scorso quando, in occasionevisita in terra americana di Xi Jinping, alcuni dei principali imprenditori e manager statunitensi, Elon Musk e Tim Cook su tutti, furono avvistati al ricevimento tenutosi a San Francisco, proprio in occasionedue giorni del leader cinese negli Usa. Ospitata dal Business Council Usa-e dal Comitato nazionale per le relazioni Usa-, la cena fece seguito al vertice tra Xi e il presidente Joe Biden. Vertice che Biden definì “una delle discussioni più costruttive e produttive che abbiamo avuto”. Ora il canovaccio si ripete, ma in terra cinese. E forse l’appuntamento arriva in un momento ancora più delicato di quello di quattro mesi fa. L’economia cinese continua la sua fase anemica, intrappolata nelle sabbie mobili ...