‘I Municipi per Roma’ al Palazzo dell’Informazione | interviene il sindaco Gualtieri

Pietrasanta omaggia la cardiologa Maria Laura Canale - per lei, dall’artista Sonia Giorgi. Lasciando emergere quel senso bello e profondo di umanità che hanno testimoniato, con la loro presenza in Municipio, alcuni dei suoi pazienti e ha sottolineato ...gonews

Bari, avviato il cantiere per la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile sul lungomare Lorusso a Palese - BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele e il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi si sono recati a Palese, in strada Pizzillo, in occasione dell’avvio del cantiere per l ...giornaledipuglia

AD AGRIGENTO “ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE” (ma non si uccidono così anche i malati psichici) - Costretto a dimettersi da direttore artistico del Teatro di Ferrara ad opera di una giunta di destra, Moni Ovadia viene applaudito in una Agrigento retta da una Giunta di destra che più destra non si ...lavalledeitempli