(Di lunedì 25 marzo 2024) IL BILANCIO. A San Tomaso e Malpensata il maggior numero di sanzioni. Vola la raccolta differenziata: Bergamo è al 77,2%, balzo del 10% in 7 anni

All’Unione europea quando devono assegnare dei finanziamenti al L’Italia ci vanno coi piedi di piombo. Come dargli torto, se siamo di gran lunga in testa alla classifica dei danni causati al bilancio ... (thesocialpost)

La strategia del Comune di Roma sulle multe è sempre la stessa. Che si tratti di quelle stradali o di quelle per chi non ha il biglietto sull’autobus, l’intenzione del Campidoglio è chiara: ... (lanotiziagiornale)

Firenze , 15 marzo 2024 - La lotta ai Furbetti dei rifiuti non si ferma, ma continua con maggiori contro lli e multe . Ancora più contro lli effettuati sul territorio della Toscana centrale, per una ... (lanazione)

NUOVE TELECAMERE E RAFFICA DI MULTE IN CENTRO STORICO - Raffica di multe per i trasgressori della Ztl, grazie al nuovo sistema di video sorveglianza entrato in vigore nei mesi ...reteabruzzo

I «furbetti» dei rifiuti: 6.333 controlli in città. Oltre mille le multe staccate nel 2023 - IL BILANCIO. A San Tomaso e Malpensata il maggior numero di sanzioni. Vola la raccolta differenziata: Bergamo è al 77,2%, balzo del 10% in 7 anni Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansion ...ecodibergamo

Identità digitale, Spid verso l'addio: ecco fino a quando funzionerà e cosa cambia con l'It Wallet. Le tre fasi - La rivoluzione dell’identità digitale è partita. Il via libera all’It Wallet è arrivato in Consiglio dei ministri a fine febbraio. Il portafoglio digitale, tanto ...ilgazzettino