I frati sempre più digitali | Canale Whatsapp per essere più vicini alle persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Assisi, 25 marzo 2024 - Anche isposano il digitale. In prossimità delle feste pasquali, la comunità deidel Sacro Convento di San Francesco in Assisi ha inaugurato il“Basilica di San Francesco in Assisi”. "Vogliamoancora più– ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione – ovviamente secondo uno stile rispettoso basato sulla libera adesione, come ci testimonia e ci invita a fare san Francesco. Come? Mettendo a disposizione di pellegrini e turisti uno strumento in più nel segno delle nuove tecnologie che sta già riscuotendo successo fra i giovani". "Un altro territorio dell’universo digitale viene raggiunto dal messaggio di san Francesco – viene sottolineato dalla ...