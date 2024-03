I fascisti che Meloni non riesce a pronunciare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 marzo 2024) È accaduto ancora. Ottant’anni fa, il 24 marzo del 1944, le truppe nazifasciste hanno ucciso 335 uomini buttando i loro corpi nelle cave di tufo lungo via Ardeatina, come rappresaglia per l’azione del giorno precedente condotta dai partigiani in via Rasella. La premier Giorgianonil nome dei responsabili dell’eccidio delle Fosse Ardeatine: iGiorgiain qualità di presidente del Consiglio non può esimersi dal partecipare alla commemorazione ma come è accaduto l’anno scorso proprio nonil nome dei responsabili dell’eccidio: i. Per l’Associazione nazionale partigiani italiani la premier “ancora una volta omette e confonde”, dice il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, ...