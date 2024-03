I doni di Jo e dei suoi compagni per i bimbi di Neonatologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa, 25 marzo 2024 –realizzati dai bambini per sensibilizzarli sulle difficoltà con le quali anche il mondo dell’infanzia deve misurarsi. E’ l’ultima iniziativa messa in campo dal Comitato I sogni di Jo che da sempre sostiene la raccolta fondi per sostenere le cure della piccola Jo Santabarbara, affetta da agenesia tibiale bilaterale che dopo diversi interventi in Florida presso il Paley Institute, finalmente ora cammina sulle sue gambe. Questa volta l’obiettivo è coinvolgere le scuole per parlare di disabilità, ma anche degli "angeli" che operano in sanità per aiutare i più piccoli a superare le difficoltà di tutti i giorni. Del resto "I sogni di Jo" da tempo sostiene anche la formazione di medici italiani presso le cliniche del Dror Paley, il chirurgo che ha operato Jo grazie a tecniche innovative regalandole una speranza di vita migliore. Da quattro anni, ...