I comuni tedeschi che chiedevano immigrati ora non li vogliono più

Il Deutsche Städte- und Gemeindebund, l’equivalente dell’Anci in Italia che rappresenta circa 14.000 Comuni tedeschi , richiede allo Stato federale interventi di miliardi per la difesa della ... (ilfattoquotidiano)

Il 24 marzo di 80 anni fa la strage delle Fosse Ardeatine - Fu una vendetta contro l’Italia: i tedeschi non si scatenarono contro gli antifascisti ma proprio la popolazione italiana in quanto tale ...ladigetto

La Spoon River delle vittime, restituire nome e dignità ai 335 caduti del 24 marzo 1944 - 25 aprile (Cultura) «Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine» di Avagliano e Palmieri (Einaudi). Di Guido Caldiron ...ilmanifesto

80° ANNIVERSARIO DELLE FOSSE ARDEATINE IL RUOLO DEI PARTIGIANI GERACESI - di Vito Pirruccio Il 24 marzo 1944 i tedeschi come rappresaglia per l’attentato dei GAP in Via Rasella a Roma, dove rimangono uccisi 33 soldati del reg ...telemia