I 34 anni di Eugenie di York | “Il regalo più bello di tutti sono i miei figli”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 25 marzo 2024)dicompie 34: per festeggiare, la principessa ha pubblicato un dolce post Instagram nel quale appare insieme al suo secondogenito, il piccolo Ernest George Ronnie, avuto dal marito Jack Brooksbank. “Ilpiùdi… In questo compleanno rendo omaggio alla famiglia e alle persone più care”, ha scritto quindi laa del principe Andrea e della duchessa diSarah Ferguson a corredo dello scatto insieme al piccolo. Il suo primogenito, August Philip Hawke, è nato invece nel 2021. E, poche ore prima, era stata proprio la madre, detta ‘Fergie’, a farle gli auguri per il suo giorno speciale: “così orgogliosa della donna incredibile ...