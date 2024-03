Hotel Caruso di Ravello | brunch di Pasquetta | vero lusso è sentirsi a casa ma in un’atmosfera accogliente e curata

(Di lunedì 25 marzo 2024)come metafora di libertà, vigilia godereccia dell’estate, prova generale delle prossime vacanze, ma soprattutto giorno dedicato alle tradizionali gite fuori porta, alle portate posizionate su una tovaglia da srotolare in campagna o sotto l’ombrellone. All’di, lasi trasforma in scampagnata elegante edin cui il mare è a favore di vista, il cielo vicinissimo e i giardini dispiegati tutto intorno. Appuntamento dunque anche quest’anno con il tradizionalediche si terrà lunedì 1° aprile a partire dalle ore 12:30 nel suggestivo Champagne Garden della struttura. Si comincerà con un trittico di canapè a passaggio che celebrano i tradizionali piatti del menù di ...

