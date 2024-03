Hockey ghiaccio | nei playoff di ICE League si mette male per Val Pusteria e Bolzano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le semifinalidell’ICE2023-2024 non sorridono alle squadre italiane impegnate nelle serie d’accesso alla finalissima del campionato continentale. Nella gara -3 fra EC-KAC e Valinfatti, i “Lupi” hanno ceduto 3-1 alla squadra di Klagenfurt andando complessivamente sotto 3-0 nella serie contro gli austriaci che ora pregustano il match, in trasferta in gara -4. In svantaggio, con computo di 2-1, anchenei confronti dei Red Bull Salisburgo. Le “Foxes” in gara -3, in trasferta, sciupano tutto. Prima si portano avanti 0-3, nel primo periodo, grazie alle reti di Brunner, Teves e McClure, poi si fanno rimontare addirittura 4-3, nel secondo periodo, per effetto delle segnature interne di Nissner, Huber, Bourke e Rymsha, non riuscendo più a impattare o a ribaltare le sorti ...