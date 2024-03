Ho battuto la Williams a colpi di intelligenza

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Intervista a Roberta Vinci. L'ex azzurra di tennis: "Tra le ragazze di oggi di solito vince chi tira più forte, non gioca meglio. Sinner? È un fenomeno che fa da traino agli altri come fu per noi la Schiavone"