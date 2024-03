Highlights Sinner-Griekspoor | Masters 1000 Miami 2024 terzo turno VIDEO

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilcon glidel match tra Jannike Tallon, valevole per ildeldi. Partita difficile e sgorbutica per il numero tre del Mondo che cede il primo set con il punteggio di 7-5, vede le streghe nel secondo parziale ma alla fine riesce a farla girare nel dodicesimo gioco del secondo set: con il break che indirizza l’incontro. Alset infatti non c’è storia e l’azzurro domina in lungo e in largo chiudendo i conti per 6-1 e strappando il pass per gli ottavi di finale.: TABELLONE AGGIORNATO MONTEPREMI E PRIZE MONEY SportFace.

Sinner-Griekspoor, diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale 4° turno Miami Masters - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Tallon Griekspoor - Jannik Sinner live su 24/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport

Sinner torna in campo stasera contro Grieskpoor. Con lui altri tre italiani: il programma - Di Redazione Sport Riprende il torneo in Florida per il numero 3 del ranking Atp Jannik Sinner: il derby con Andrea Vavassori ieri è stato interrotto dalla… Leggi ...informazione

Highlights of the Miami Masters 1000: Focus on Sinner, Musetti, and Arnaldi - During the day of the Miami Masters 1000, the spotlight is on Jannik Sinner who will face the Dutch player Griekspoor. Two other Italians will also take to the field today, Sunday, March 21.ilmessaggero