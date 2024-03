Highlights e gol Italia-Ecuador 2-0 | amichevole New York VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ildei gol e deglidi, matchche si è disputato a New, negli Stati Uniti, che ha chiuso la tournée degli azzurri di Luciano Spalletti. Pronti via il gol che sblocca il risultato: punizione battuta da Federico Dimarco che viene respinta dalla barriera e arriva una gran botta di sinistro da parte di Lorenzo Pellegrini che trova il gran gol. La Nazionale amministra il vantaggio, crea anche qualche situazione pericolosa per il raddoppio. Nel secondo tempo l’gioca meglio, impegna Vicario in un paio di occasioni: l’non riesce più a sviluppare gioco e si difende ad oltranza rischiando nel finale. All’ultimo minuto meraviglioso gol del 2-0: Frattesi serve Orsolini, il giocatore del Bologna vede ...