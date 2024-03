“Harry tornerà a Londra a maggio ma William e Kate non hanno la minima intenzione di incontrarlo”

(Di lunedì 25 marzo 2024)Middleton ci ha pensato almeno per due settimane prima di decidersi a registrare il video che ha comunicato al mondo la sua battaglia contro il cancro. Lo scrive sul The Sun Victoria Newton. La rivelazione della giornalista esperta di reali trova conferma anche in una fonte di palazzo che, al Times, ha spiegato come sia stata la reazione all’annuncio della malattia di re Carlo III a convincere la principessa del Galles a seguire lo stesso percorso. Il 7 febbraio, dopo essere stato ricoverato nella medesima clinica di, il sovrano inglese ha detto pubblicamente di avere un cancro; la notizia ha generato talmente tanto “calore ed affetto” da dare ala forza per fare lo stesso, prendendosi però il tempo per informare prima la sua famiglia e proteggere i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis. Purtroppo, per la ...

William e Kate non sono pronti a fare pace: non si fidano di Harry e Meghan: Anche per Goldsmith harry alla fine tornerà all'ovile e sarà perdonato in un grande esercizio di catarsi nazionale. Ma non subito, anche se il duca di Sussex spera di ricucire, o almeno iniziare a ...

Don Matteo 14 rinviato in autunno su Rai1. Ecco perché: Don Matteo o, per meglio dire, Don Massimo non tornerà in televisione tanto presto. Nonostante in televisione cominciassero a girare i primi promo ...da Ilaria di Mario Manca Il principe Harry, che "...