Happy Holi!

(Di lunedì 25 marzo 2024) Immergersi nella vivace festa dell’è un’esperienza che lascia un’impronta indelebile nella mente e nel cuore di chiunque la viva. Questa celebrazione, intrisa di storia, cultura e colori vibranti, è un’opportunità unica per scoprire l’anima festosa dell’India. L’, noto anche come Festival dei Colori, è una delle celebrazioni più vivaci e gioiose dell’India, che accoglie la primavera con una esplosione di colori e allegria. Questo festival antico e tradizionale si è diffuso in tutto il mondo, ma parteciparvi in India offre un’esperienza autentica e indimenticabile. Cos’è l’? L’è una festività religiosa hindu celebrata principalmente in India e Nepal, ma che ha guadagnato popolarità in tutto il mondo. È un evento che segna l’arrivo della primavera e celebra la rinascita e la vittoria del bene sul male. ...

