Hamas esulta per la risoluzione Onu su Gaza

(Di lunedì 25 marzo 2024)"saluta" la decisione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e sottolinea la sua "disponibilità ad impegnarci in un immediato processo di scambio di prigionieri che porti al rilascio dei prigionieri di entrambe le parti". E' la reazione disu Telegram.

Guerra in Medio Oriente Netanyahu: «Entreremo a Rafah anche senza gli Stati Uniti» - Gli Stati Uniti non fermano Israele: l'esercito entrerà a Rafah per eliminare Hamas anche senza il loro sostegno. Il premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu lo ha ribadito al segretario di Stat ...bluewin.ch

Netanyahu a Blinken: 'Andremo a Rafah anche senza l'appoggio degli Usa' - Gli Usa non fermano Israele: l'esercito entrerà a Rafah per eliminare Hamas anche senza il loro sostegno.ansa

Hamas si arrenda e liberi i sequestrati - Il problema di Rafah tormenta il mondo. La comunità internazionale insiste su tutti i toni (inclusi i più minacciosi) perché Israele si astenga dall'attaccare la cittadina e ciò benché si sappia che i ...italiaoggi