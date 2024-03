Hamas dopo la risoluzione dell’Onu | “Pronti a un cessate il fuoco con scambio di prigionieri” Israele | “Guerra fino al ritorno degli ostaggi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Reazione contrapposte da parte dialladel Consiglio di sicurezzache chiede unilimmediato nel conflitto in corso dentro la Striscia di Gaza. Dal fronte palestinese è arrivata una “disponibilità” a “impegnarsi in un processo immediato che porti al rilascio deidi entrambe le parti”, sottolineando “la necessità di raggiungere unilpermanente che porti al ritiro di tutte le forze sioniste ed alsfollati”, ha dichiaratoil voto alle Nazioni Unite accogliendo con “con favore l’appello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per unil ...