“Hai vinto tu” Grande Fratello | si è saputo a poche ore dalla finale | l’indiscrezione è uscita

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lunedì 25 marzo 2024 verrà proclamato il vincitore di questa edizione del. Iniziato l'11 settembre dello scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori, chiuderà i battenti questa sera. Cinque i finalisti che si contendono la vittoria dell'edizione che ha riportato nella casa più spiata d'Italia i nip, ovvero le persone non famose. Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli sono già in, mentre questa sera a loro si aggiungerà come sesto e ultimo uno tra Sergio D'Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.