Gyokeres Milan | Moncada si gioca un doppio asso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 25 marzo 2024)è l’attaccante in cima alla lista dei desideri diper il: due gli assi da potersire per il clubè l’attaccante in cima alla lista dei desideri diper il: due gli assi da potersire per il club. I rossoneri sono determinati a fare sul serio e