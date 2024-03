Guilavogui | «I media esagerano La mia è stata una brutta botta | non ero in pericolo di vita»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 9 marzo, Joshua, centrocampista del Mangoza, ha vissuto degli attimi di paura durante la partita contro il Bayern Monaco.ha perso i sensi dopo un brutto contrasto con il ginocchio del compagno di squadra Caci. L’arbitro Ittrich, rendendosi conto della gravità della situazione, è intervenuto, assicurandosi di estrargli la lingua dalla gola per ere che soffocasse.torna a parlare di quello che è successo in un’intervista a “L’Equipe“. Cosa ricordi di quello che è successo il 9 marzo? «Allo scoccare della mezz’ora ero in duello con Thomas Müller. Cadendo a tutta velocità, ho colpito il ginocchio di Anthony Caci e sono rimasto a terra. Mi sono sentito tramortito, mi sono state dette cose che ho dimenticato. Ad esempio, (Nadiem) Amiri mi ha dato uno schiaffo per cercare di ...