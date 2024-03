Guida al Giro delle Fiandre 2024 | data | partecipanti e le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bologna, 25 marzo- Archiviate la Sanremo, vittoria di Jesper Philipsen, e la Gand Wevelgem, vinta da Mads Pedersen in duello allo sprint con Mathieu Van der Poel, la settimana che porta a Pasqua è anche quella di avvicinamento al, in programma domenica 31 marzo. Si inizia con la campagna del nord che poi sfocerà con la Roubaix, ma prima ci saranno i muri delche nel 2023 hanno visto trionfare Tadej Pogacar, probabilmente assente quest’anno, in un albo d’oro stellare che dice Van der Poel nel 2022 e nel 2020 e Kasper Asgreen nel 2021. L’ultimo sigillo italiano, invece, è di Alberto Bettiol in solitaria nel 2019. Proprio l’ex vincitore arriva in condizioni non perfette dopo la caduta a Harelbeke, ma sta già meglio e mercoledì sarà alla Dwars Door Vlaanderen, corsa ...