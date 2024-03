Gudmundsson il Sanchez 2 0! L’Inter mostra al Genoa 2 baby ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’è la fila per Albert, attaccante dele della Nazionale dell’Islanda. Il suo nome è finito fortemente nel taccuino dei dirigenti del. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro può giocarsi due pedine giovani di assoluto futuro. PREFERITO ? C’è semprenella testa dei dirigenti delper rafforzare il reparto offensivo della prossima stagione. La stagione attuale sta per finire, ma è già il tempo di programmare e definire la stagione che verrà, quella infinita con ben cinque competizioni da giocare: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Super Champions League e Mondiale per Club. Per tenere testa e rimanere competitivi su tutto,è pronta a consegnare nelle mani di Simone Inzaghi una rosa di tutto rispetto. In avanti, dopo aver preso ...