Gualtieri vuole fare in fretta | ma lo Stadio della Roma rischia lo stop per gli scavi archeologici

«L'obiettivo è trasformare in zona 30 chilometri orari il 70% delle strade di Roma entro la fine della consiliatura». L'annuncio del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri , nel bel mezzo ... (iltempo)

Contrordine compagni! Sembra questa la piega che sta prendendo la vicenda legata alla Cittadinanza onoraria a Roma per l’attivista di origini australiane Julien Assange , vista l’improvvisa ... (ilgiornaleditalia)

Video-spot di Atac con la modella, Patanè a Radiocolonna: avrei evitato questo tipo di spot - L’Assessore ai trasporti della giunta Gualtieri a Radiocolonna: polemiche strumentali, ma stavolta è partita la frizione ...radiocolonna

Gualtieri spende 2 milioni di euro (pubblici) per far arrivare il Giro d’Italia a Roma nei prossimi due anni. E ipoteca l’edizione 2026 - Domenica 26 maggio 2024 la maglia rosa sfreccerà per le vie della Capitale, celebrando il gran finale del Giro d’Italia nel centro di Roma. Uno spettacolo già visto nel 2023, che si ripeterà fra qualc ...ilfattoquotidiano

Roma femminile, scudetto più vicino: 3-0 al Sassuolo davanti al sindaco Gualtieri. Giallorosse a +10 sulla Juventus - Festa Roma: +10 sulla Juventus (a 7 giornate dal termine) e scudetto che si avvicina. La squadra di Spugna - c'era anche il sindaco Roberto Gualtieri al Tre Fontane a guardare il ...ilmessaggero