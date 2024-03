Grounded | Novità in arrivo e non sono poche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se giocate a, il celebre survival ambientato in un giardino,sarete lieti di sapere che citantein, dalla Nuova Partita +, la quale vi permetterà di ricominciare l’avventura con tutto ciò che avete sbloccato in precedenza, a molto altro. TanteperStando ad un post pubblicato su X, lemenzionatele seguenti: New Game+: Un’opportunità per affrontare nuovamente l’avventura con un livello di sfida aggiuntivo, perfetto per chi cerca nuove emozioni. Regine formiche di fuoco, rosse e nere: Nuovi nemici potenti e imponenti che sicuramente metteranno alla prova le abilità dei giocatori. Insetti infusi: Una variante interessante che promette di dare nuova vita agli incontri con gli ...

