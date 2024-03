Greta | Perla e Letizia preoccupate per la fama post GF | le prese in giro del web

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Così come Anita Olivieri un po’ di tempo fa, ancheRossetti,Vatiero ePetris hanno iniziato a mostrare le loro paure per laGrande Fratello. Le tre ragazze, infatti, si sono interrogate in merito a ciò che avrebbero fatto una volta fuori dalla casa di cinecittà. Ebbene, le tre non hanno potuto fare a meno di sollevare il “problema” della troppa. Vediamo cosa hanno detto. Le paure diVatiero per la troppaGF Questa sera si concluderà questa edizione del Grande Fratello e si saprà chi sarà il vincitore. In occasione della loro ultima notte nella casa, dunque, alcune concorrenti hanno iniziato a chiedersi come sarà andare inuna volta usciti dalla casa. ...