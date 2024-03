Grazie a Kate e William e alla richiesta | “Ora privacy

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il messaggio diMiddleton e del principeCon sincera gratitudine,Middleton e il Principeesprimono il loro apprezzamento per i messaggi accorati ricevuti da persone in tutto il Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in rispostarecente comunicazione di Sua Altezza Reale. Un portavoce di Kensington Palace ha inoltre comunicato: “Il principe e la principessa sono entrambi enormemente toccati dai messaggi gentili provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati di aver compreso la lorodiin questo momento”. In una dichiarazione ...