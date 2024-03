Grave incidente sull’A1 nella notte | pullman Flixbus si schianta nel Modenese | morto un passeggero

(Di lunedì 25 marzo 2024)sull'A1, tra Modena e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. Coinvolto un, undel mezzo è. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 35 anni è morto nello scontro tra la sua moto cicletta e un furgone . L' Incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, domenica 24 marzo, in via XXV Aprile ... (fanpage)

Saronno (Varese) – grave Incidente stradale a Saronno , dove una donna è stata investita da un’auto nel pomeriggio di domenica 24 marzo in via Volonterio, nel quartiere Prealpi. L’allarme con la ... (ilgiorno)

incidente in motoslitta in valle di Blenio nel nord del Ticino: il mezzo cade in una scarpata, morto un uomo - Alla guida della motoslitta caduta in un dirupo una donna di 69 anni, fortunatamente illesa. A morire il passeggero di 61 anni ...notizie.virgilio

incidente sull'A1, Flixbus si schianta nel Modenese: morto un passeggero. Traffico in tilt - Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è ...ilmessaggero

Auto finisce contro la gente, è strage: 4 morti e 8 feriti - E’ di quattro morti e otto feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto durante un rally automobilistico nel nord dell’Ungheria. La Skoda Fabia di Janos Toth ha sbandato ed è finita fuori st ...zoom24