Grave incidente stradale | auto e moto si scontrano Ragazzo di 17 anni in codice rosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa, 25 marzo 2024 –questa mattina, 25 marzo, a San Giuliano Terme. Und 17è rimasto ferito in maniera seria in uno scontro avvenuto tra la suae un’. E’ successo poco dopo le 8. Il giovane è caduto violentemente a terra. Sul posto sono giunti in breve tempo i mezzi del 118 che hanno trasportato il 17enne, in, all’ospedale di Cisanello.

