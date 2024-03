Grave incidente nei campi | uomo si trancia un arto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUne’ avvenuto nel pomeriggio nelle campagne di Aquilonia, dove unsarebbe rimasto ferito ad unda una trincia. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e i Carabinieri della locale Stazione. A causa delle gravi ferite rimediate, l’e’ stato trasferito in eliambulanza al Moscati. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.