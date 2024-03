Grande Fratello – Stasera la finale | Beatrice da battere | Perla ci crede Rosy | Massimiliano e Simona a caccia di un' impresa su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) - Roma, 25 marzo 2024 – Dal 2000, con picchi di alti e bassi, ilcontinua a far appassionare il pubblico., dopo lunghi mesi di passioni tra gli inquilini e battibecchi vari, finalmente potremo scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della 17° edizione del. Gli espertiquotano la vittoria diLuzzi a 1.20 incoronandola a essere la 7° donna a vincere il reality targato Mediaset. La sua liaison con Giuseppe Garibaldi, escluso venerdì insieme ad Alessio Falsone e Federico Massaro, è finita giusto in tempo per lasciarla protagonista dell'ultimo atto di gloria. La mossa è sicuramente daattrice! Tra i finalisti, l'unica che potrebbe rubare la scena a, è ...