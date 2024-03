Grande Fratello | l’ex compagno di Beatrice Luzzi a poche ore dalla finale | “Credo che le donne la amino soprattutto perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, durante la quale a contendersi la vittoria saranno Rosy Chin, Massimiliano Varrese,, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris, attualmente al televoto. Secondo molti, però, a scontrarsi fino all’ultimo per conquistare la vittoria di questa lunghissima edizione del reality condotta da Alfonso Signorini, saranno Perla e. Proprio in vista di ciò, Alessandro Cisilin, exdell’attrice aoreci ha tenuto a pubblicare un lungo messaggio sui social per ringraziare i fan che le sono stati accanto in questi lunghi mesi, fatti di gioie e dolori: Scusate le troppe ...