Grande Fratello | giorno 196 | commenti al live

“C’è Edoardo…”. Verissimo , la sorpresa choc per Anita : Silvia Toffanin lascia tutti senza parole , sopratutto la concorrente del Grande Fratello 2023 che è uscita di recente. Com’è noto oramai, la ... (caffeinamagazine)

Per la prima serata in tv, lunedì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un brutto affare”: un cadavere senza ... (bergamonews)