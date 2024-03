Grande Fratello | è tempo di finale | chi vincerà questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024)2024, èdi: chidelda? Ecco i concorrenti rimasti in gara, quelli al televoto e le ultime sorprese che attendono gli inquilini della Casa Lunedì 25 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con, ilshow prodotto da Endemol Shine Italy eda. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.– LogoDopo 197 giorni nella Casa e un turbinio di emozioni, è ...