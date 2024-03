Grande Fratello | diretta finale – Beatrice | Rosy e Massimiliano al televoto flash

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2024)Dopo oltre sei mesi (per l’esattezza, 197 giorni), ilarriva all’appuntamento con lae qui su DavideMaggio.it scatta l’ultimo liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata, fino alla proclamazione del vincitore. Laminuto per minuto della21.36: Breve anteprima. 21.40: Si parte dalle immagini di Signorini e la Buonamici in postazione di regia che giocano con le luci dello studio, dove si balla e si canta con tutti i concorrenti eliminati, sulle note di Se t’amo t’amo di Rosannae Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Il conduttore ringrazia ...