Grande Fratello | chi vincerà secondo i sondaggi

Simona Tagli, età, carriera, vita privata, castità: chi è la showgirl finalista del Grande Fratello - Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così ...ilmessaggero

Grande Fratello, stasera la finale: nomination, sondaggi, favoriti e news - L’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini decreterà il vincitore della 17esima edizione: chi sarà il sesto finalista, i favoriti per la vittoria ...libero

Grande Fratello: le donne infrangono il regolamento, Rebecca Staffelli rischia di perdere la finale - Rebecca Staffelli rivela che non sa se sarà in diretta per la finale, intanto in casa riflettono sulla fine del reality e qualcuno fa il furbetto con gli autori ...libero