“Grande Fratello” | Beatrice choc sulla coinquilina | “Puzzi | devi lavarti”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 25 marzo 2024) News tv. “”, questa sera, lunedì 25 marzo 2024, andrà in onda la tanto attesa finale del reality show di Canale Cinque, condotto da Alfonso Signorini. Al momenti, i cinque finalisti in lizza per la vittoria sonoLuzzi, Rosy Chin, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese e Simona Tagli., nelle ultime ore, si è lasciata andare ad alcuni commentinei confronti di un’inquilina. Scopriamo insieme le parole dell’attrice e cosa è successo.Leggi anche: “Isola dei Famosi”, la svolta nel cast: Valentina Vezzali e altri 4 nomi forti Leggi anche: “Verissimo”, le parole dell’ex di Anita e il retroscena sul “GF” “”, tutto pronto per la finale “”, questa sera, lunedì 25 ...