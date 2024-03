Grande Fratello 17 finale | a che ora inizia e finisce la puntata 25 03

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il giorno tanto atteso è arrivato: ladel17 andrà in onda nella prima serata di lunedì 25 marzo 2024. È tempo per il pubblico di Canale 5, che ha seguito con passione le dinamiche di questa lunga edizione, di votare per eleggere il vincitore. Prima ancora di arrivare al momento del televoto flash per la vittoriadi uno dei concorrenti, ci sono altre votazioni da affrontare. Dunque, è chiaro che questa sarà unamolto lunga. I gieffini rivivranno i momenti indimenticabili di questa edizione e si sfideranno negli ultimi televoti.del 25 marzo 2024: a che oraLeggi anche:17, sondaggio chi ...